Sultanbeyli'de alacak verecek davası yüzünden bir kasap dükkanına uzun namlulu silahla saldıran şahıs, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde yer aldı. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Adil Mahallesi'nde bulunan bir kasapta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden uzun namlulu silahla kasap dükkanına saldırıda bulundu.

O esnada caddeden geçen polis ekipler duruma müdahale etti. Mahalle halkı silah seslerini duyunca sokağa döküldü.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan, silahlı şahış polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.