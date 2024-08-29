İzmr’de Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü! Anne ’Hanginize yanayım’ diye feryat etti

İzmir'deki baba vahşetinden geriye gözyaşı kaldı. Vesim Şimşek, 4 evladına kurşun yağdırıp intihara kalkıştı. Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira (14) kanlar içinde yere yığıldı. Hayatını kaybeden Cemre, Ceylin ve Nira son yolculuğuna uğurlandı. Eşinin barışma çağrılarına hayır yanıtı veren anne Naciye Şimşek'in feryadı yürekleri dağladı. "Bu acının tarifi yok. Hanginize yanayım" diyerek ağladı. Bu arada kardeşlerin birlikte yemek yedikleri fotoğrafın da acı bir hikayesi vardı. Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte ekmek aldığı ortaya çıktı. Cani baba daha sonra da o anı fotoğraflamıştı! Bu arada Vesim Şimşek'e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

Veyis Şimşek, barışma teklifini kabul etmeyen eşine kızıp cinnet getirdi.

Cemre, Ceylin ve Nira Manisa'da yan yana defnedildi.

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