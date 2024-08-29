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İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunda yerel kuvvetli yağışların etkili olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını ve yıldırım risklerine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 22:59 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:01
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, yarın İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor.

Kuzeybatı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Yurt genelinde, Kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam ilk saatlerde Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde, yarın (Cuma) kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu

MANİSA 24°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, (Burdur hariç) iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde merkez ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 33°C

Az bulutlu

SİİRT 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Meteroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı.

30.08.2024 / CUMA

30 Ağustos Cuma30 Ağustos Cuma
31.08.2024/ CUMARTESİ

31 Ağustos Cumartesi31 Ağustos Cumartesi

01.09.2024/ PAZAR

1 Eylül Pazar1 Eylül Pazar

02.09.2024/ PAZARTESİ

2 Eylül Pazartesi2 Eylül Pazartesi

03.09.2024/ SALI

3 Eylül Salı3 Eylül Salı

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