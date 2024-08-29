Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti! Saldırgan gözaltında

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İstanbul'da metroda toka satan Suriyeli küçük bir çocuk, bir şüpheli tarafından dakikalarca dövüldü. Vatandaşlarca tepki gören görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yetkililer şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Toka Satan Suriyeli Çocuğa Şiddet!

İstanbul'da bulunan M2 Metrosu'nda birkaç gün önce yaşandığı ortaya çıkan bir video ile sosyal medya ayağa kalktı. ''SOYSUZ'' DİYEREK DÖVDÜ Vatandaşların tepkisine yol açan o görüntülerde Suriyeli olduğu öğrenilen küçük bir çocuk metro içerisinde saç tokası satmaya çalışıyor. Orta yaşlarda olduğu görülen bir şüphelinin ise çocuğun Suriyeli olduğunu anlamasıyla çocuğa fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü. Söz konusu videoda şüphelinin çocuğa ''soysuz'' diyerek vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.