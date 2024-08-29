Bebekler için evde hazırlanabilecek ek gıda besinler

Anne babalar, dikkat! Bebeklerinizi 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslediniz ve şimdi "Gurme Bebek" dönemi başlıyor! İlk 6 ay anne sütü, bebek için yeterli olacaktır, evet ama 6. aydan itibaren ek gıdaya başlanmalı. Daha geç başlanırsa, bebeğin çiğneme ve yutma yeteneği gecikir. Ek besinler deyince, aklınıza sadece market raflarındaki hazır mamalar gelmesin. Evde hazırlayabileceğiniz, hem besleyici hem de minik gurmelerinize uygun birçok seçenek var. Hazırsanız, mutfak önlüklerinizi takın ve parmaklarınızı çıtır çıtır bebek gurmeler için hazırlamaya başlayın!

EK GIDALARDA MUHALLEBİ

Bebekler için muhallebi, akşam öğününde tercih edilmektedir. Özellikle saat 18-20 arasında verilmesi önerilmektedir, zira bu saatler bebeklerin en huzurlu ve rahat hissettikleri zamanlardır. Muhallebiler formül mamalar ile birlikte ya da dönüşümlü olarak verilebilir.



Sade ve temiz su kullanılabileceği gibi mevsimi olan öncelikle sebze ve daha nadir olarak meyve suyu ve püresi gibi besleyici gıdalarla lezzetlendirmek mümkündür. Ayrıca, inek sütü ile muhallebi hazırlamak, yalnızca 1 yaşından sonra yapılmalıdır. Bebeklerin inek sütüne karşı olası alerjik reaksiyonlarının önlenmesine ve sindirim sistemlerinin olgunlaşmasını beklemeye yardımcı olur. Anne ve babaların bu konudaki bilinçli tutumları, bebeklerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine destek olacaktır.

HAZIRLANIŞI

Paslanmaz çelik minik bir tencerede, bir su bardağı suya, sebze ya da meyve suyuna 3 tatlı kaşık pirinç unu ilave edilerek karıştıra karıştıra pişirilir. Bu karışım göz göz kaynadıktan bir iki dakika sonra ocaktan alınıp ve ılınması için kenara konulur. Bu aşamada daha besleyici olması için içine bebeğinizin alerjisi olmayan lor peyniri, ceviz-fındık-badem unu/rendesi eklenebilir. Tatlandırmak için gün kurusu kayısı, dut unu, doğranmış hurma da ekleyebilirsiniz. Pekmez eklemek isterseniz 1 tatlı kaşığını geçmeyin ve pekmez pişmemesi gerektiği için ocaktayken değil muhallebinin ılındığına emin olduktan sonra pekmezi ekleyin.

SEBZE PÜRESİ VE ÇORBASI

Sebze çorbası veya püre, özellikle öğle yemeğinde bebeğe sunulabilir. Başlangıçta 1-2 tatlı kaşığı vermek uygun olacaktır. Bu miktar, bebeğin alışma sürecine göre zamanla artış gösterebilir.

Başlangıç döneminde, sebzeler hafif sulu ama püremsi bir kıvamda ve çorba şeklinde sunularak hazırlanır. Bu yöntem, bebeğin yeni tatlar ve dokularla tanışmasını kolaylaştırmaktadır.

Bir süre sonra, bebek bu yeni yiyecekleri benimsemeye başladıkça, çorbanın kıvamı giderek yoğunlaşır ve kaşığı çevirdiğinizde neredeyse akmayacak kıvamda bir püre haline getirilerek bebeğe sunulur.

HAZIRLANIŞI

Sebze püresi ve çorbası, bebeklerin sağlıklı beslenmesi açısından son derece değerli bir besin kaynağıdır. Bir adet küçük patates ve havuç özenle yıkayıp soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sebzeleri küçük bir paslanmaz çelik tencereye yerleştirinve üzerine 2 tatlı kaşığı organik pirinç ekleyerek 2 su bardağı su ya da sebze suyu ile birlikte haşlayın. Sebzeler yumuşadıktan sonra, besin değerlerini korumak amacıyla kendi suyu ile birlikte çatalla ezilerek püre haline getirilir.

Hazırlanan püreye 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilerek, bebeklerin beslenme gereksinimlerine uygun bir hale getirilir. Tuz kullanımı 2 yaşından önce önerilmediği için tavsiye edilmemektedir. İlk ek gıdaya geçişte bebeğinizin sebzelerin tadını tam olarak alabilmesi için salça kullanmanıza gerek yoktur. Daha ilerleyen dönemlerde tuzsuz, camda satılan organik biber salçasından yarım tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz.

Besin değerini arttırmak amacıyla bu tarife pişmiş çift çekilmiş kuzu kıyma, organik tavuk haşlaması, ya da en azından bir çay kaşığı besin mayası eklenebilir.

SEMİZOTU ÇORBASI

Semizotu, içerdiği vitamin ve minerallerle bebeklerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunur. Bu çorbanın yapımı oldukça basittir ve kısa sürede hazırlanabilir. Bu sağlıklı ve lezzetli çorba, bebeklerinizin hem damak zevkine hitap eder hem de onların ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılar.

HAZIRLANIŞI

Bebekler için sağlıklı ve besleyici bir alternatif olan semizotu çorbasını hazırlamak son derece pratik ve keyif vericidir. İlk olarak, tavuk göğsünü haşlayarak didikleyin ve paslanmaz çelik tencereye ekleyin. Sonrasında, içine bir tutam semizotu ve bir yemek kaşığı organik bulguru ilave edip kaynatmaya devam edelim. Bu aşamada çorbanın kıvamını ve lezzetini artırmak için özen göstermemiz önemlidir.

Diğer bir yandan, çorbanın terbiyesini hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için, ayrı bir kapta organik yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı unu ve 1-2 tatlı kaşığı yoğurdu karıştırarak terbiyemizi oluşturmalıyız. Bu karışımı çorbaya yavaş bir şekilde ekleyip, sürekli karıştırarak çorbamızın kesilmesini engellemeliyiz.

Çorbamıza tat katmak için en son zeytinyağı ekleyip biraz daha kaynatarak ocaktan alalım. Bu yöntemle hazırladığımız semizotu çorbası, bebeklerimiz için hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenek sunacaktır. Afiyet olsun.

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MEYE SUYU VE PÜRESİ

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için evde hazırlanan meyve suyu ve daha da iyisi meyve püresi oldukça önemlidir. Meyvelerin püre halinde sunulması daha çok tercih edilmektedir; çünkü bu yöntemle lif ve besin değerleri korunmuş olur-meyve suyundaki besin ve lif değerleri meyve püresine göre daha azdır.

Cam rendede püre haline getirilen meyvelere başlangıçta 1-2 tatlı kaşığı ile başlanır ve miktar yavaş yavaş artırılır. Bu süreç, bebeklerin yeni tatlara alışmasını ve sindirim sistemlerinin gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Zamanla bir adet meyve miktarına ulaşılmakta ve böylece bebekler bu besinlerden en iyi şekilde faydalanmaktadır.

Bazı bebekler başlangıçta püre tüketiminde zorluk yaşayabilir. Bu gibi durumlarda, eğer bebek bir süre püreyi kabul edemezse, kısa bir süreliğine meyve suyu denemek uygun olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, meyve suyu miktarının günlük olarak asla 120 ml'yi aşmaması gerektiğidir. Bu yöntem, bebeklerin aşırı şeker alımından korunmasına ve dengeli bir beslenme düzenine sahip olmalarına yardımcı olacaktır.

HAZIRLANIŞI

İlk olarak, meyveler dikkatlice yıkanmalı ve kabukları soyulmalıdır. Ardından, cam rende ile rendelenerek hazırlanır. Bu yöntem, meyvelerin besin değerlerini koruyarak daha sağlıklı bir püre elde etmenizi mümkün kılar.

Hazırlanan meyve püresine kesinlikle şeker eklenmemelidir. Bebeklerin doğal şekerleri ve tatları keşfetmeleri açısından pürelerin sade olması en uygun olanıdır. Meyve püresi, ara öğün olarak verilmelidir; bu şekilde besin çeşitliliği sağlanır ve bebeklerin gelişimi desteklenir.

İsterseniz, meyve püresini zaman zaman yoğurtla veya kahvaltı öğünlerinde harmanlayarak kullanabilirsiniz. Bu yöntem, bebeğinize çeşitli tatların tadını çıkarma imkanı sunarak damak zevkinin gelişimine katkıda bulunur. Evde hazırlanmış bu sağlıklı meyve püresi ile bebeğinizin beslenme alışkanlıklarını destekleyebilirsiniz.

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