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Başkan Recep Tayyip Erdoğan yardım isteğini geri çevirmedi: Ada Koçyiğit İstanbul'da tedavi olacak!

Başkan Erdoğan, göz ameliyatı olmak için kendisinden pankartla yardım isteyen Ada Koçyiğit için talimat verdi. Küçük kızın önümüzdeki hafta İstanbul’da tedavi edileceği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yardım isteğini geri çevirmedi: Ada Koçyiğit İstanbul’da tedavi olacak!

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Bitlis'te 2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ada Koçyiğit, ailesi tarafından tedavi için İstanbul ve Batman'daki bazı hastanelerde ameliyat da edildi. Ancak küçük kız, tam olarak iyileşemedi. Maddi imkansızlar nedeniyle kızlarının tedavisini sürdüremeyen 3 çocuklu Koçyiğit Ailesi, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen Başkan Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurarak yardım istemeye karar verdi. Törende konuşma yaptığı sırada babasının omuzunda "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark eden Erdoğan, kız çocuğu ile ilgilenmesi için doktorunu gönderdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi edindi. Yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrasında küçük Ada'nın gelecek hafta İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edileceği bildirildi. Bu arada Ada Koçyiğit, kendisine harçlık vererek bebek hediye eden Erdoğan'a desteği için teşekkür etti. Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten küçük kız, "Bunun için pankart açarak Tayyip dededen yardım istedim. Tayyip dede de 'Sana yardımcı olacağız, gözlerinden ameliyat olmanı sağlayacağım' dedi" diyerek sevincini dile getirdi.
Başkan Erdoğan, pankartı görünce hemen doktoruna talimat verdi. Küçük kızın yanına Sağlık Bakanı Memişoğlu gitti.
Erdoğan, miting sonrası yanına getirilen Ada'ya bebek hediye etti.

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