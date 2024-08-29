PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kamu kurumu ve resmi dairenin hizmet vermeyeceği bu özel günde, market alışverişlerini tamamlamayanlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:03 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:03
30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Her gün hizmet veren BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.

YARIN BİM, A101 VE ŞOK SAAT KAÇTA AÇILACAK?

30 Ağustos Cuma günü ŞOK market sabah saat 09.00'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak. ŞOK market akşam saat 21.00'da kapanacak.

A101 ise yurt genelinde sabah saat 09.30'da açılacak ve akşam 21.30'da kapanacak.

BİM marketlerinde öğle tatili bulunmazken 09.00'da açılacak ve 21.00'da kapanacak.

30 AĞUSTOS HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Özel ve kamu bankaları,

Noterler (nöbetçi)

Eczaneler (nöbetçi)

Belediyeler

Valilikler

Muhtarlıklar

Aile Hekimlikleri

Borsa

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama
Türk Telekom
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı! Saat verildi
Emekli olamayana prim iadesi: Kimler, nasıl yararlanır? Neler geri verilir? Çalışanlara hangi imkan var?
İŞKUR harekete geçti: İş arayanlara yapay zeka desteği! Nasıl uygulanacak?
Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!
Galatasaray 75 milyon Euro’luk maaş bütçesine rağmen Şampiyonlar Ligi bileti alamadı!
Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Açıklamalar peş peşe... Deredeki terlik kimin? | JAK’tan kuyu taraması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi
SON DAKİKA