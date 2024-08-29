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30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024?

Zafer Bayramı'nın bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı doğdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle birçok işletme kapılarını kapatacak. Kargo şirketleri de genellikle resmi tatillerde hizmet vermeyi durduruyor. Peki 30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024?

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 08:03 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 08:03
30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte, kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Birçok vatandaş, önemli bir günde kargo gönderip alamayacaklarını sorguluyor. Kargo şirketlerinin büyük bir kısmı resmi tatillerde hizmet vermeyi durduruyor. Ancak bazı firmalar, özellikle önceden planlanmış kargolar veya acil teslimatlar için sınırlı hizmet sunabiliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı İşte konu hakkında merak edilenler...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kargolar ve PTT Çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramlarından biri olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu özel günde birçok kamu kurumu ve kuruluşu gibi bazı özel sektör işletmeleri de kapılarını kapatıyor. Vatandaşlar, özellikle kargo ve PTT gibi hizmetlerin bu tarihte çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

Kargo Şirketlerinin Durumu

30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle, birçok kargo şirketinin kapalı olacağı tahmin ediliyor. Bazı kargo firmaları, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sınırlı hizmet sunabilir.

Bu nedenle, 30 Ağustos'ta acil kargo gönderimi ya da alımı yapmayı düşünenlerin, çalışıp çalışmadıklarını öğrenmek için ilgili kargo şirketiyle önceden iletişime geçmeleri faydalı olacaktır.

PTT Çalışıyor mu?

PTT, Türkiye'nin resmi posta ve kargo hizmetlerini yürüten devlet kurumudur ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm diğer kamu kurumları gibi kapalı olacak. PTT şubeleri ve hizmetleri 30 Ağustos 2024 tarihinde hizmet vermeyecek ve bu nedenle posta veya kargo işlemlerini bu tarihten önce ya da sonra planlamak gerekecektir.

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