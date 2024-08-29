30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla birlikte, kargo şirketlerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Birçok vatandaş, önemli bir günde kargo gönderip alamayacaklarını sorguluyor. Kargo şirketlerinin büyük bir kısmı resmi tatillerde hizmet vermeyi durduruyor. Ancak bazı firmalar, özellikle önceden planlanmış kargolar veya acil teslimatlar için sınırlı hizmet sunabiliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı, kapalı mı İşte konu hakkında merak edilenler...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kargolar ve PTT Çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramlarından biri olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu özel günde birçok kamu kurumu ve kuruluşu gibi bazı özel sektör işletmeleri de kapılarını kapatıyor. Vatandaşlar, özellikle kargo ve PTT gibi hizmetlerin bu tarihte çalışıp çalışmadığını merak ediyor.