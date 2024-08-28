Antalya 'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.

Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.

Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Orakcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.