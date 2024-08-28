Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.
Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.
Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
GÜNEŞLENİRKEN BACA KAPAĞI DÜŞTÜ
Tatilini Alanya'da yapan Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdaki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden fırladı.
Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.
Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Orakcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı.
Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.