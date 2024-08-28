SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Güneşlenirken hayatının şoku! Kafasına baca kapağı düştü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın şezlongda güneşlendiği esnada kafasına baca kapağı düştü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 16:44
Güneşlenirken hayatının şoku! Kafasına baca kapağı düştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.

GÜNEŞLENİRKEN BACA KAPAĞI DÜŞTÜ
Tatilini Alanya'da yapan Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdaki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden fırladı.

Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.

Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Orakcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan otelin genel müdürü M.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı.

Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Flaş açıklama: Çember daraldı elimizde deliller var! | İlk gözaltı geldi
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!
Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı
İzmir’de baba Vesim Şimşek tarafından katledilen 3 çocuk son yolculuğuna uğurlandı! Acılı anneden yürek burkan sözler | Olay günü katil baba...
Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Türkiye’nin şartları neler? Masadaki iki formül
İki gündür beklenen sağanak İstanbul’da hayatı felç etti! Bayrampaşa’da bir minibüs alt geçitte sulara gömüldü
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Batı Şeria planına tepki: İnsanlık tehdit altındadır!
Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri belli oldu! Birinci sırada Selçuk Bayraktar var
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da ’Süper Hücre’ alarmı! Süper hücre nedir? | Bugün hava nasıl olacak?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Süleymaniye’de PKK’nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor
Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatlere girildi | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif! MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
SON DAKİKA