Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardığı için öldürüldü

Gaziantep 'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA ATEŞ AÇTI İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır 'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı.

10 yaşındaki Emir Baki Bayındır gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallenin manavı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir Baki, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.