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Gaziantep'te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardığı için öldürüldü

Gaziantep'te kan donduran bir olay yaşandı. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, oyun oynarken 'gürültü' yaptığı iddiasıyla mahallede manavlık yapan esnaf tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan manav aranıyor.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 08:06 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 08:14
Gaziantep’te kan donduran olay! 10 yaşındaki çocuğu gürültü çıkardığı için öldürüldü

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Gaziantep'te tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi.

10 yaşındaki Emir Baki Bayındır gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallenin manavı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.10 yaşındaki Emir Baki Bayındır gürültü yaptığı gerekçesiyle mahallenin manavı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

KÜÇÜK ÇOCUĞA ATEŞ AÇTI
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve mahallede manav işleten kişi, Emir Baki Bayındır'ın oyun oynarken çıkardığı sesten rahatsız olup, iş yerinde bulundurduğu pompalı tüfekle küçük çocuğa ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan küçük çocuk kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emir Baki, özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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