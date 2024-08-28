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Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da metroda saç tokası satan Suriyeli küçük bir çocuk, metroda bulunan bir yetişkin tarafından dakikalarca dövüldü. Vatandaşlarca tepki gören görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Adalet bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 23:40 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:58
Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti

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İstanbul'da metroda toka satan Suriyeli küçük bir çocuk, bir şüpheli tarafından dakikalarca dövüldü. Vatandaşlarca tepki gören görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yetkililer şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Toka Satan Suriyeli Çocuğa Şiddet!

İstanbul'da bulunan M2 Metrosu'nda birkaç gün önce yaşandığı ortaya çıkan bir video ile sosyal medya ayağa kalktı.

''SOYSUZ'' DİYEREK DÖVDÜ

Vatandaşların tepkisine yol açan o görüntülerde Suriyeli olduğu öğrenilen küçük bir çocuk metro içerisinde saç tokası satmaya çalışıyor.

Orta yaşlarda olduğu görülen bir şüphelinin ise çocuğun Suriyeli olduğunu anlamasıyla çocuğa fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü. Söz konusu videoda şüphelinin çocuğa ''soysuz'' diyerek vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

İnfiale yol açan görüntüler sonrası yetkililer derhal harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Öte yandan pek çok vatandaş, ırkçılığa sahne olan bu olaya sert eleştiri getirirken eski AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşım yaptı.

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