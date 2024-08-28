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30 Ağustos'ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Her gün hizmet veren BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 20:53 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 20:54
30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kamu kurumu ve resmi dairenin hizmet vermeyeceği bu özel günde, market alışverişlerini tamamlamayanlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.

YARIN BİM, A101 VE ŞOK SAAT KAÇTA AÇILACAK?

30 Ağustos Cuma günü ŞOK market sabah saat 09.00'dan itibaren müşteri kabulüne başlayacak. ŞOK market akşam saat 21.00'da kapanacak.

A101 ise yurt genelinde sabah saat 09.30'da açılacak ve akşam 21.30'da kapanacak.

BİM marketlerinde öğle tatili bulunmazken 09.00'da açılacak ve 21.00'da kapanacak.

30 AĞUSTOS HANGİ KURUMLAR KAPALI?

Özel ve kamu bankaları,

Noterler (nöbetçi)

Eczaneler (nöbetçi)

Belediyeler

Valilikler

Muhtarlıklar

Aile Hekimlikleri

Borsa

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