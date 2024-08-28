30 Ağustos’ta marketler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Cuma A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı 'nın cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, marketlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kamu kurumu ve resmi dairenin hizmet vermeyeceği bu özel günde, market alışverişlerini tamamlamayanlar marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor.

30 AĞUSTOS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Ancak BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler başta olmak üzere cuma günü marketler açık olmaya devam edecek. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde marketler çalışmaya devam ediyor. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda genellikle 1. gün marketler kapalı oluyor.