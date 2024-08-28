30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu?

Bu nedenle, 30 Ağustos'ta acil kargo gönderimi ya da alımı yapmayı düşünenlerin, çalışıp çalışmadıklarını öğrenmek için ilgili kargo şirketiyle önceden iletişime geçmeleri faydalı olacaktır.

PTT Çalışıyor mu?

PTT, Türkiye'nin resmi posta ve kargo hizmetlerini yürüten devlet kurumudur ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tüm diğer kamu kurumları gibi kapalı olacak. PTT şubeleri ve hizmetleri 30 Ağustos 2024 tarihinde hizmet vermeyecek ve bu nedenle posta veya kargo işlemlerini bu tarihten önce ya da sonra planlamak gerekecektir.