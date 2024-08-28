30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı, kapalı mı 2024? 30 Ağustos Cuma MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, PTT kargo çalışıyor mu?

Zafer Bayramı'nın bu yıl Cuma gününe denk gelmesiyle birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı doğdu. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle birçok işletme kapılarını kapatacak. Kargo şirketleri de genellikle resmi tatillerde hizmet vermeyi durduruyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kargolar ve PTT Çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramlarından biri olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu özel günde birçok kamu kurumu ve kuruluşu gibi bazı özel sektör işletmeleri de kapılarını kapatıyor. Vatandaşlar, özellikle kargo ve PTT gibi hizmetlerin bu tarihte çalışıp çalışmadığını merak ediyor.
Kargo Şirketlerinin Durumu
30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle, birçok kargo şirketinin kapalı olacağı tahmin ediliyor. Bazı kargo firmaları, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sınırlı hizmet sunabilir.