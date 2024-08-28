Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu özel gün, 2024 yılında haftanın son iş günü olan Cuma gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos banka ve noter açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2024 banka ve noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!