Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da tüm yurtta çeşitli etkinliklerle anılacak. Bu özel gün, 2024 yılında haftanın son iş günü olan Cuma gününe denk geliyor. Peki, 30 Ağustos banka ve noter açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos 2024 banka ve noterler çalışıyor mu? İşte detaylar!
30 AĞUSTOS BANKA VE NOTER AÇIK MI, KAPALI MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla, yurt genelindeki banka şubeleri kapalı olacak.
Vatandaşların bankacılık işlemleri için 29 Ağustos Perşembe günü mesai bitimine kadar bankalardaki işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ATM ve dijital bankacılık hizmetleri ise kesintisiz devam edecek.
Resmi tatil olan Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan noterler de vermeyecek. 30 Ağustos Cuma günü tüm noterler kapalı olacağından, acil noter işlemleri için vatandaşların 29 Ağustos Perşembe günü mesai saati sonuna kadar noterliklerde işlemlerini gerçekleştirmeleri tavsiye edilir. Tatil sonrası noter işlemleri için ilk iş günü 2 Eylül Pazartesi'yi beklemek gerekecek.