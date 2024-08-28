29 Ağustos resmi tatil mi sayılıyor? Yarın bankalar, hastaneler, resmi daireler açık mı? 29 Ağustos Perşembe yarım gün mü?

Her yıl büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu durum, hafta sonu tatiliyle birleşince çalışanlara 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Ancak birçok vatandaş, özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar "29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor.
29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2024 yılında Cuma gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin hafta içi iş gününe denk gelmesi sebebiyle Zafer Bayramı'nın resmi tatil kapsamına girmektedir ve 30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
Ancak 29 Ağustos Perşembe günü resmi tatil veya yarım gün tatil değildir.