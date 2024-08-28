29 Ağustos resmi tatil mi sayılıyor? Yarın bankalar, hastaneler, resmi daireler açık mı? 29 Ağustos Perşembe yarım gün mü?

Her yıl büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu durum, hafta sonu tatiliyle birleşince çalışanlara 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor. Ancak birçok vatandaş, özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar "29 Ağustos resmi tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor.