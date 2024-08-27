30 Ağustos Cuma otobüsler ücretsiz mi 2024? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen İstanbullulara müjdeli haberi verdi. Yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve şehir hatları vapurları 30 Ağustos Çarşamba günü 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin yararlanabileceği bu uygulama ile vatandaşlar, bayram süresince toplu taşıma araçlarını diledikleri gibi kullanabilecekler. İBB'nin 2019 yılından bu yana resmi ve dini bayramlarda uyguladığı bu indirim, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.