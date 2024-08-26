Bartın’da şüpheli ölüm! Eşinden boşanan genç kadın evinde ölü bulundu

Bartın'da yaşayan bir çocuk annesi D.D. (24), bir süre önce eşinden boşandı. Daha sonra arkadaşları, buluşmak için D.D.'yi aradı. Haber alınmayınca evine gitti. Ancak korkunç bir manzarayla karşılaştı. Genç kadın D.D. evinde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yaptığı kontrollerce talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi yapılan otopsi ve defin işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. İlk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN