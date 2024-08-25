SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şiddet uyguladığı eşinden boşanmaya yanaşmadı tartışma sırasında öldü!

Boşanma aşamasındaki Sezgin Ceken, tehditler savurduğu eşi tarafından öldürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Şiddet uyguladığı eşinden boşanmaya yanaşmadı tartışma sırasında öldü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Çatalca'da Ezgi Ceken (25), şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Mahkeme Sezgin Ceken'e uzaklaştırma kararı verdi. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken, babasının evine gitti. Sezgin Ceken, soluğu kayınpederinin evinde aldı. Eşine tehditler savurdu. Boşanmak istemeyen Sezgin Ceken, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Olaylar büyüdü. Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'e silah çekti. Kocasına kurşun yağdırdı. Sezgin Ceken, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Katil Ezgi Ceken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı güneyini vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Celile’de siren sesleri | Gazze’de ateşkes çıkmazı
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
SON DAKİKA