Şiddet uyguladığı eşinden boşanmaya yanaşmadı tartışma sırasında öldü!

İstanbul Çatalca'da Ezgi Ceken (25), şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Mahkeme Sezgin Ceken'e uzaklaştırma kararı verdi. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken, babasının evine gitti. Sezgin Ceken, soluğu kayınpederinin evinde aldı. Eşine tehditler savurdu. Boşanmak istemeyen Sezgin Ceken, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Olaylar büyüdü. Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'e silah çekti. Kocasına kurşun yağdırdı. Sezgin Ceken, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Katil Ezgi Ceken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN