İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği , SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden, "Romanya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerini kullandı.