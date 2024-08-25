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İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

Ulaştırma Bakanlığı, gemi arızasından dolayı İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:46 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 22:46
İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı

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İstanbul Boğazı gemi trafiği, SREDINA isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden, "Romanya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerini kullandı.

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