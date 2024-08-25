Çanakkale Ezine’de bir ilk! 2 bin yıllık Alexandria Troas Antik Kenti’nde pembe göl!

Çanakkale Ezine'ye bağlı Dalyan köyündeki Alexandria Troas Antik Kenti'nin 2 bin yıllık iç limanı, zamanla denizle bağlantısı kesilince, doğa şartlarına bağlı olarak kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu su ise yılın belli dönemlerinde pembe renge dönüşünce ortaya kalpli pembe göl çıktı. Bugünlerde yeniden pembeleşmeye başlayan kalp şeklindeki göl, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kalpli göl doğal dokusu bozulmaması ve zarar görmemesi için araç trafiğine kapatıldı.



ISIYLA RENGİ DEĞİŞTİ

Gölün sadece Temmuz ve Ağustos aylarında pembe rengini aldığı açıklandı. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Isı değişimleri çok net biçimde renk değişim olarak karşımıza çıkıyor. Burada tespit edilmemiş mikroorganizma boyutunda türlerin olabileceği" dedi.

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