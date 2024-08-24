Tarihi skandal | Küçük kız bahar nezlesinden fenalaştı kurtarılamadı

Bursa'da acı bir olay yaşandı. 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, evde rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızları Yüsra'yı hastaneye götürdü. Küçük kıza serum bağlandı. Ancak yarım saat sonra aniden fenalaştı. Minik Yüsra'nın gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, Yüsra'yı yoğun bakıma aldı. Kalbi durdu. Entübe edildi. Talihsiz yavru Yüsra, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cesedin otopsisi incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Cemil Türkoğlu, suç duyurusunda bulundu.

'BU BİR CİNAYETTİR'

Gözyaşları içinde kızını toprağa veren acılı baba Cemil Türkoğlu, şunları söyledi: Kızıma yanlış serum taktılar. Bu bir cinayettir. Suç duyurusunda bulunduk. Evladımız göz göre göre hayatını kaybettik. Yavrumuzu deneme tahtası gibi kulanmışlar. Sorumlular cezasız kalmasın. Adalete güveniyoruz. Bu arada otopsi raporuna göre Yüsra'nın kalp duvarında kanlı sıvı birikmişti. Boynunun yan kısmında kanama vardı.