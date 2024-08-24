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Kayseri'de sel ve heyelan! 1 kişi aranıyor | Ekipler bölgeye sevk edildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 23:32 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 00:12
Kayseri’de sel ve heyelan! 1 kişi aranıyor | Ekipler bölgeye sevk edildi

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İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı. 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEFERBER: 1 KİŞİ KAYIP

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sağanak yağış sel felaketi getirdi. Selin vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, 1 kişinin kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Selin vurduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

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