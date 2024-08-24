Fikir özgürlüğü yalan! Gerçekler: Kerem

G.Saraylı Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk maçı sonrası veda sinyali verdi. Çünkü kendisine başta İspanya ve Fransa olmak üzere 5 büyük ligden transfer teklifi geldi. Ancak bu teklifler bir anda kesildi. Nedeni Filistin'e verdiği destekti. İsrail lobisi hemen devreye girdi! Ünlü futbolcuya gelen teklifleri engelledi.

FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ YALAN! GERÇEKLER: KEREM

GS'li futbolcu Kerem'i transfer etmek için neredeyse ablukaya alan Avrupa takımları Filistin paylaşımları nedeniyle tüm kapılarını kapattı. GS'li futbolcu Kerem'i transfer etmek için neredeyse ablukaya alan Avrupa takımları Filistin paylaşımları nedeniyle tüm kapılarını kapattı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Avrupa'dan çok sayıda talibi olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın şampiyon olduğu maçın ardından menajeriyle beraber Avrupa'daki kariyer planlamasını yapmaya başladı. Başta İspanya ve Fransa'dan olmak üzere 5 büyük ligden takımların ilgi gösterdiği Kerem'e teklifler bir anda bıçak gibi kesildi. Sadece Rus ekibi Spartak Moskova'nın ilgi gösterdiği yıldız futbolcu daha önce kendisine talip olan Avrupa kulüplerinin kapılarını kapattığı isim haline geldi.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYİNCE

İddialara göre bu değişimin perde arkasında Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'e verdiği büyük destek yatıyor. 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden Filistin'e destek verdiği ve İsrail'e ise sert tepki gösterdiği paylaşımların Avrupa kulüplerini rahatsız ettiği öne sürülüyor. Almanya

1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 de Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurmuştu. Mainz 05, karar sonrası El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.



Bayern Münih'in Faslı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin hem kulüple ilişiğinin kesilmesini hem de sınır dışı edilmesini istedi. BILD gazetesi, ''TERÖR DESTEĞI YAPIYOR'' manşeti attı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Filistin mesajı paylaşan Fransız milli futbolcu Karim Benzema için "TERÖRİSTLER İLE İLİŞKİ İÇİNDE'' açıklaması yaptı.