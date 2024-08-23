Mide küçültme ameliyatı yine can aldı! Neslin Yılmaz’ın doktoru ’’Benle alakası yok’’ dedi

Samsun'da yaşayan Neslin Yılmaz (26), kilolarından kurtulmak için hastaneye başvurdu. Mide küçültme ameliyatı oldu. Daha sonra taburcu edildi. Aniden rahatsızlandı. İki kez daha ameliyata alındı. Ancak talihsiz genç kız 3 gün sonra hayatını kaybetti. Acılı aile hastane ve doktordan şikayetçi oldu. Anne Zübeyde Yılmaz, "Doktor kızımın iyi olduğunu söyledi. Ama evladım ilk ameliyattan sonra nefes alamadı. Gözgöre göre gitti" diyerek gözyaşı akıttı.

'HATAM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Erkan Aksoy'un ifadeleri ise vicdansızları sızlattı: Bu bir komplikasyon, bütün müdahaleleri yaptım. Hastamı kaybettiğim için üzgünüm. Cerrahi hatam olduğunu kabul etmiyorum. Midede dönme oluyor benle alakası yok. Yapılacakları yaptım.

Anne Zübeyde Yılmaz, "Doktor, 'Özür dilerim. Mide dönmesi olmuş' dedi. Ama biz suç duyurusunda bulunduk" dedi.