Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor

Kızının kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıkıp eve doğru geldiğini kaydeden Güran, okulun güvenlik kamerasından eve doğru geldiğinin görüldüğünü belirtti. Güran, "Kızımı gören, duyan ve bilen Allah rızası için haber versin. Benim kızım akıllı bir kızdır, izinsiz bir yere gitmez. Allah herkesten razı olsun, devletin eksikliğini vermesin. Devlet şu an elinden gelen imkanın daha fazlasını yapıyor. Bir baba, akraba, ağabey gibi destek veriyor ve yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Gözü yaşlı anne Yüksel Güran Gözü yaşlı anne Yüksel Güran ise kızının bir an önce bulunması temennisinde bulunarak, "Ciğerim parça parça olmuş. Perişan olduk. Tüm Türkiye'ye yalvarıyorum destek olun, kızımı bulun. Bir terlik bulundu, ama kızımın terliği değil. Onun terlik numarası 31, ama bulunan terlik küçüktü. Kızım bulunsun bana yeter, başka bir şey istemiyorum. Narin'im evin tek kızıydı. Engelli bir kızıma 7 yıl boyunca baktım, sonra vefat etti." dedi.

Kur'an kursundan dönüş yolunda kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran "GENİŞ ÇAPLI ARAMA FAALİYETİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kayıp olduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." bilgisi verildi. Valilikçe paylaşılan görüntüde de ekiplerin köyde, köy çevresinde, tarlalarda ve sulama kanalındaki arama çalışması yer alıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN