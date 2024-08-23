Dilan Polat’ın lüks araç muamması: Geri alabilecek mi? Herkesin atladığı o gerçek...

Meseleyi hukuki yönüyle değerlendiren Avukat Zafer İşeri, Polat tahliye olsa da yargılama sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Biliyorsunuz kara para aklama, mal varlığı değerlerini bu noktada temize çıkarma, vergi kaçırma ve yasadışı bahis gibi ciddi suçlardan yargılanması devam ediyor 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor dolayısıyla burada haksız kazanç elde edilip bu kazancın mal varlığı elde edildiği dosyada belli iken mahkemenin yargılamanın safhaları sürecinde herhangi bir el koyma tedbirini kaldıracak mahiyette karar vermesini beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

"EL KOYMA TEDBİRİ YÜRÜRLÜKTE"

A Haber'in mikrofon uzattığı Avukat Zafer işeri merak edilen süreci şu ifadelerle değerlendirdi:

"Dilan Polat ve aynı dosyadan yargılanan sanıklar her ne kadar masumiyet anlayışından yararlanıyor olsa da halen o dosyanın sanıkları ve hakkındaki iddialar devam ediyor. Sadece tutukluluk hali kaldırıldı. Bu da suçun vasıf mahiyeti veya tutuklulukta geçen süre gözetilerek yapıldı ama en ciddi şekilde yargılama devam ediyor. Bu yargılama kapsamında verilen el koyma tedbiri de yürürlükte.

Yargılamanın sonuna kadar el koyma tedbirinin devam etmesi makul olandır yargısal açıdan. Çünkü bu araçların ya da mal varlığının suçtan elde edilen gelirlerle temin edildiği konusunda bir iddia var ve ancak yargılamanın sonunda bu iddia gerçek ya da değil ayrımına varabilecek mahkeme…

Sanık müdafileri bu yönde el konulan malların iadesi ve araçların kendilerine teslimi konusunda talepte bulunmuş olsa da bunu inceleyecek mahkeme hukuki teamüllere göre bu aşamada el koyma kararını kaldırmayacaktır. Yargılamanın sonuna kadar bekleyecektir gerekli muhakemeyi yaptıktan sonra eğer suçtan elde edilmişse bu mal varlığı o zaman müsadere kararı verecek ve tamamının mülkiyetinin hazineye geçmesini sağlayacaktır.

El konulan araçlar arasında Ferrari 296 GTB, Porsche Panamera, Mercedes G Serisi, Mercedes E Serisi ve Mercedes Vito VIP minibüs gibi yüksek değerli otomobiller de bulunuyor.