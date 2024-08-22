Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra’nın ifadesi alınacak! Selin Ciğerci ile evlat edindiği kız çocuğunu...

Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan Çıra 'nın evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla paylaştığı bir görüntü büyük tepki çekmişti.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci

Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.