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Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra'nın ifadesi alınacak! Selin Ciğerci ile evlat edindiği kız çocuğunu...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla tepki çeken bir fotoğraf paylaşan Gökhan Çıra hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık hazırlanan raporun ardından Gökhan Çıra’nın ifadesinin alınmasına karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 22:28 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 22:28
Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra’nın ifadesi alınacak! Selin Ciğerci ile evlat edindiği kız çocuğunu...

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Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla paylaştığı bir görüntü büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada tepki çeken o pozSosyal medyada tepki çeken o poz

Gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan soruşturma başlattı.

Gökhan Çıra ve Selin CiğerciGökhan Çıra ve Selin Ciğerci

Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.

Selin Ciğerci ve Gökhan ÇıraSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra

İFADESİ ALINACAK
Yaşananların ardından savcılık, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.

Selin CiğerciSelin Ciğerci

"UZAKLAŞTIRILSIN"

Çocukla ilgili düzenlenen raporda durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bir süreliğine uzaklaştırılması talep edilecek.

Selin Ciğerci evlat edindi mi?

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