Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Gökhan Çıra’nın ifadesi alınacak! Selin Ciğerci ile evlat edindiği kız çocuğunu...

Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla paylaştığı bir görüntü büyük tepki çekmişti.
Cinsiyet değiştirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evlenen Gökhan Çıra'nın evlat edindiği iddia edilen kız çocuğuyla paylaştığı bir görüntü büyük tepki çekmişti.
Gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S.Ç isimli 2022 doğumlu Küçük yaştaki çocuğun istismar edildiğine yönelik sosyal medya paylaşımları ve resimler nedeniyle aile yükümlülüğünün ihmali suçundan soruşturma başlattı.
Çocuğun psikolojik ve sosyal gelişiminin olumsuz yönde etkileneceği düşünüldüğünden çocuk hakkında nihai karara varabilmek için aile hakkında detaylı bir sosyal inceleme süreci başlatılarak, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talep edilmişti.
İFADESİ ALINACAK
Yaşananların ardından savcılık, Gökhan Çıra'nın ifadesinin alınmasına karar verdi.
"UZAKLAŞTIRILSIN"
Çocukla ilgili düzenlenen raporda durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesi'nden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedilirken, Gökhan Çıra hakkında bir süreliğine uzaklaştırılması talep edilecek.