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Trabzon'da yayla evinde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Yayladaki bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, ekiplerin bölgede incelemelerde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 13:57 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 14:12
Trabzon’da yayla evinde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı.

Arif A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yayla evine ait görüntüler.Yayla evine ait görüntüler.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.



Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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