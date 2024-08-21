Trabzon’da yayla evinde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı.
Arif A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı.
Arif A'ya ait bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.