Trabzon’da yangın faciası! Diri diri yaktılar! 3 kişi gözaltında

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Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı olan Haçovit Yaylası'nda korkunç bir olay yaşandı. Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yoğun dumandan etkilenen Arif Altuntaş, eşi Gülizar ve akrabaları Kasım Altuntaş içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından müdahale edilen yangın söndürülürken, 3 kişinin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yayla evine ait görüntüler. 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Trabzon Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: