Ankara'da başladı Bolu'ya sıçradı: "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz" | AFAD açıkladı: 36 hane tahliye edildi

ORMANLARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR

Bolu Valisi Kılıç da demirler köyünde 65 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgeye alındığını söyledi.

Yangına hızla müdahale edildiğini belirten Kılıç, "Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. O esnada yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, orman görevlileri evlere sıçramasını önledi. Akabinde güvenlik görevlileriyle bölgedeki vatandaşlarımızı uzaklaştırdık." dedi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kılıç alanın büyüklüğü ile ilgili henüz net bir rakam vermenin zor olduğunu belirterek, "Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Civar illerden de takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Yangını söndürmek için herkes var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun şimdilik olmadığını belirten Kılıç, "Yangın yön değiştiriyor, ona göre değerlendirmeyi yapacağız. Öyle bir durum olursa da gereği yapılır." diye konuştu.

Kılıç, bu sene ortaya çıkan yangınların çok fazla sayıda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün de hava gerçekten çok sıcaktı. Bunun da çıkış nedeni araştırılıyor. Hep ikaz ediyoruz. Bu da insan kaynaklı gibi görünüyor, tam net olmamakla beraber. Araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten. Otlar kurudu. Ağaçlar en ufak şeyle beraber tutuşuyor."