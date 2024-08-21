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Ankara'da başladı Bolu'ya sıçradı: "Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz" | AFAD açıkladı: 36 hane tahliye edildi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan yangına 6 helikopter ve araçlarla müdahale ediliyor. Ankara ve Bolu valileri bölge de incelemelerde bulundu. Yapılan ilk tespitlerde yangının 'insan kaynaklı' olduğu değerlendiriliyor. AFAD, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 36 hanenin tahliye edildiğini duyurdu. Öte yandan Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü sakinleri yangının elektrik direğinden çıkmış olabileceğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:25 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 20:27
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı: Yangının insan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz | AFAD açıkladı: 36 hane tahliye edildi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yoğun müdahalelere rağmen sürüyor. Yangının başlangıç noktası, Kızılcahamam'ın Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda tespit edildi. Rüzgarın etkisiyle Gerede'nin Demirler köyüne ulaşan yangın, köydeki vatandaşların tahliye edilmesine neden oldu.

36 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangını nedeniyle Demirler köyünde bulunan 36 hanenin tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.28 sıralarında Demirler köyü mevkisinde çıkan orman yangınını söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalara başladığı belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK
Çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Demirler köyünde tedbir amacıyla 36 hane tahliye edilerek güvenli bölgeye alınmıştır. Çalışmalara destek vermek amacıyla Eskişehir, Ankara, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya il AFAD müdürlüklerimizden ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Karacabey, "Bolu Gerede' de devam eden orman yangınına ormanın kahramanları karadan ve havadan insanüstü bir gayretle müdahale ediyor. Yeşil Vatan için son alev sönene kadar, gece gündüz demeden mücadelemiz devam edecek." dedi.

ELEKTRİK DİREĞİNDEN Mİ ÇIKTI?
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili konuşan, Demirler köyü sakini Kadriye Demir, "Yangın köyümüze gelmedi ama yayladaki evlerimiz yanmış. Oraya gidip bakamadık. Şahinler köyünde elektrik direği yapıyorlardı. Yangının oradan çıktığını duyduk. Hayvanlarımız dağda otlanıyordu. Onlara ne olduğu belli değil. Bir de yayla evleri yandı. Ben görmedim ama bana evin yanmış dediler. Hayvanlar akşama kadar gelmezse o zaman ne olduğunu anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demirler Köyü Muhtarı Mehmet Demir ise, "Çatak köyünde cenazeye gitmiştim. Oradan haber alır almaz kendi köyüme geldim. Geldiğimde karşı dağdaki yangını gördüm. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayvanlarım vardı, onlardan da bir haber almadım. Komşuların hayvanları da dağda. Köyde toplamda 100 civarında hayvanımız vardı. Gerisinden de haberimiz yok ama bu yangın Şahinler tarafından geldi" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"İNSAN KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Yangına 6 helikopter ve çeşitli araçlarla müdahale ediliyor. Ankara ve Bolu valileri, yangını insan kaynaklı olabileceğini belirtti ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ayrıca, vatandaşların bu mevsimde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladılar.

Ankara ve Bolu Alarmda: Orman Yangını Gerede'ye sıçradı!

Şahin, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE İNTİKAL EDİLDİ

Yetkililer, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun şimdilik olmadığını, ancak yangının yön değiştirerek ilerlediğini ve takviye ekiplerinin de bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Yangının kontrol altına alınması için tüm devlet kurumları seferber oldu.

ORMANLARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR

Bolu Valisi Kılıç da demirler köyünde 65 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgeye alındığını söyledi.

Yangına hızla müdahale edildiğini belirten Kılıç, "Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. O esnada yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, orman görevlileri evlere sıçramasını önledi. Akabinde güvenlik görevlileriyle bölgedeki vatandaşlarımızı uzaklaştırdık." dedi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kılıç alanın büyüklüğü ile ilgili henüz net bir rakam vermenin zor olduğunu belirterek, "Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Civar illerden de takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Yangını söndürmek için herkes var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun şimdilik olmadığını belirten Kılıç, "Yangın yön değiştiriyor, ona göre değerlendirmeyi yapacağız. Öyle bir durum olursa da gereği yapılır." diye konuştu.

Kılıç, bu sene ortaya çıkan yangınların çok fazla sayıda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün de hava gerçekten çok sıcaktı. Bunun da çıkış nedeni araştırılıyor. Hep ikaz ediyoruz. Bu da insan kaynaklı gibi görünüyor, tam net olmamakla beraber. Araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten. Otlar kurudu. Ağaçlar en ufak şeyle beraber tutuşuyor."

BOLU'DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Demirler köyünde yaşayan 65 kişinin tahliye edildiğini ve yangının köydeki evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Kılıç, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına destek için çevre illerden takviye çağrısında bulunulduğunu ve devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu vurguladı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Vali Kılıç, vatandaşlardan bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.

"Bununla ilgili valilikler bir sürü kararlar aldı; orman alanları yasaklandı, yer ateşleri yasaklandı. Bunun yanında diğer tedbirler de alındı ama bu tip yangınlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah bunlardan hep beraber ders çıkaracağız. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor çünkü bunun söndürülmesi büyük bir çaba gerektiriyor."

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