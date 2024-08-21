Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’de orman yangını: Bir köy daha tahliye edildi

ORMANLARIMIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR
Bolu Valisi Kılıç da demirler köyünde 65 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgeye alındığını söyledi.
Yangına hızla müdahale edildiğini belirten Kılıç, "Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı. O esnada yangın söndürme ekibimiz, AFAD, itfaiye araçları, orman görevlileri evlere sıçramasını önledi. Akabinde güvenlik görevlileriyle bölgedeki vatandaşlarımızı uzaklaştırdık." dedi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kılıç alanın büyüklüğü ile ilgili henüz net bir rakam vermenin zor olduğunu belirterek, "Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Civar illerden de takviye istendi. Devletin bütün kurum ve kuruluşları burada. Yangını söndürmek için herkes var gücüyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumun şimdilik olmadığını belirten Kılıç, "Yangın yön değiştiriyor, ona göre değerlendirmeyi yapacağız. Öyle bir durum olursa da gereği yapılır." diye konuştu.
Kılıç, bu sene ortaya çıkan yangınların çok fazla sayıda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bugün de hava gerçekten çok sıcaktı. Bunun da çıkış nedeni araştırılıyor. Hep ikaz ediyoruz. Bu da insan kaynaklı gibi görünüyor, tam net olmamakla beraber. Araştırmalar devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın özellikle bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış yok zaten. Otlar kurudu. Ağaçlar en ufak şeyle beraber tutuşuyor."
BOLU'DA 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Demirler köyünde yaşayan 65 kişinin tahliye edildiğini ve yangının köydeki evlere sıçramasını önlemek için yoğun bir çaba gösterildiğini belirtti. Kılıç, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına destek için çevre illerden takviye çağrısında bulunulduğunu ve devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu vurguladı. Ekipler, hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Vali Kılıç, vatandaşlardan bu konuda duyarlı ve dikkatli olmalarını beklediklerini sözlerine ekledi.
"Bununla ilgili valilikler bir sürü kararlar aldı; orman alanları yasaklandı, yer ateşleri yasaklandı. Bunun yanında diğer tedbirler de alındı ama bu tip yangınlarla da karşılaşıyoruz. İnşallah bunlardan hep beraber ders çıkaracağız. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor çünkü bunun söndürülmesi büyük bir çaba gerektiriyor."