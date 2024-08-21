Ankara Kızılcahamam’da orman yangını! Çevre illerden ekipler sevk edildi: Demirler Köyü tahliye ediliyor

Günlerdir yapılan uyarılar sonrası bir yangın da Ankara 'da çıktı.

2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.



HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.