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Ankara Kızılcahamam'da orman yangını! Çevre illerden ekipler sevk edildi: Demirler Köyü tahliye ediliyor

Yapılan uyarılar sonrası bir yangın da Ankara'da çıktı. Kızılcahamam ilçesindeki orman yangını için bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:25 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:49
Ankara Kızılcahamam’da orman yangını! Çevre illerden ekipler sevk edildi: Demirler Köyü tahliye ediliyor

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Günlerdir yapılan uyarılar sonrası bir yangın da Ankara'da çıktı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

2 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Bolu sınırındaki yangına Ankara, Bolu ve çevre ilçelerden orman, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye 2 de yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekipler, alevlerin yayılmasını ve çevre mahallelere ulaşmasını önlemek için havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

KÖY TAHLİYE EDİLİYOR
Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor.

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