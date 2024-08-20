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Türk Bakan’ın düğünü savcılıkta bitti

Berlin Eyalet Hükümeti’nde Çalışma Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yapan Dilek Kalaycı hakkında 11 bin 240 euro tutan düğün masrafını reklam şirketine ödemeyip şirkete ihale verdiği için soruşturma açıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Türk Bakan’ın düğünü savcılıkta bitti

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Eski Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı hakkında, rüşvet şüphesiyle iddianame hazırlandığı açıklandı. Kalaycı'nın 2019'daki düğününü planlayan reklam şirketine ücret ödemediği, ancak Kalaycı'nın yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan düğününü organize eden ajansa, 'kârlı bir ihale' verildiği belirtildi.

Ajans sahibi hakkında da rüşvet vermek iddiasıyla iddianame hazırlandı. Berlin Savcılığı'nın iddiasına göre, Kalaycı, düğünü için 11 bin 240 euro (416 bin lira) değerinde hizmet aldı ancak bu hizmet için bir fatura talep etmedi. Kalaycı, nüfuzunu kullanarak ajansa bir ihale verilmesini sağladı. İhale ile reklam şirketi, Berlin Sağlık Bakanlığı'nın bakıcılık meslek eğitimi projesine genç insanları teşvik etmek için yürütülen kampanyayı üstlendi. Bu işle ajans 267 bin 830 euro değerinde bir kamu ihalesini almış oldu. Ajans sahibinin bu işlemle 9 bin 450 euro, ajansın ise 7 bin 420 euro kâr elde ettiği iddia ediliyor. İddianamede, düğüne karşılık Kalaycı'nın yönetimindeki Bakanlıkla danışıklı iş yapıldığını savundu.

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