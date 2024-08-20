Marmara’da bir intihar vakası daha: Kendini raylara attı!

Bakırköy Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirlenemeyen bir kişi, rayların üzerine atlayarak can verdi.
Bakırköy Marmaray İstasyonu'nda kimliği belirlenemeyen bir kişi, rayların üzerine atlayarak can verdi.
TREN GEÇERKEN RAYA ATLADI
Elim olay, 18.00 sıralarında, Marmaray'ın Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi esansında raylara bir kişi raylara atlayarak hayatına son verdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Olay yerinde yapılan incelemeleri ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.