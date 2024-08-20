Marmara’da bir intihar vakası daha: Kendini raylara attı!

Elim olay, 18.00 sıralarında, Marmaray 'ın Yeşilyurt İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametinde seyir halinde olan trenin geçişi esansında raylara bir kişi raylara atlayarak hayatına son verdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından trenin altından çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durduruldu.