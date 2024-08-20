İzmir’de alevler arasında kalan vatandaşlar dehşet gecesini anlattılar: 4 gün boyunca cehennemi yaşadık

Necmiye Akduvan



"ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK"

Hayvancılık ile uğraşan Ali Çelik de (47), "Doğma büyüme buralıyım. Alevler arasında kaldık. Damımın üzerindeki kütükler tutuşunca söndürmeye çalıştım. Bu sırada ölüm tehlikesi geçirdim. Dumandan zehirlendim. Bilinç kaybı oldu. Hastanede kaldırıldım. Tedavi gördüm" dedi. Evli 2 çocuk babası Bekir Sert (49), "4 gün boyunca cehennemi yaşadık.



Ölümle burun buruna geldi. Bir yandan kendi canımızı, bir yandan hayvanları kurtarmaya çalıştık. Koyunları kurtarmaya çalışırken damdan atlarken bir ayağım kırıldı. Ölüm bile o an aklıma gelmedi. İzmir'in ciğerleri yandı. Canlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Yangını yaşayan köylüler dehşet anlarını anlattı.



MUĞLA'DA 3 TUTUKLAMA İZMİR'DE 7 GÖZALTI

Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Yatağan ilçesinde arılara bakım yapmak için gittikleri alanda tutuşturdukları körükle yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.Ş. (78) ile oğlu İ.Ş. (47) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Datça'da da yangının ardından bölgeden kaçmaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı. İzmir'deki yangınlarda ise ihmal ve dikkatsizliği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.



ÜÇ İLDE 142 YAPI YANGINDAN ETKİLENDİ

AFAD Başkanı Okay Memiş, İzmir Valisi Süleyman Elban ile birlikte Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 4 gün sonunda kontrol altına alınan orman yangınına dair incelemelerde bulundu.



Memiş, "3 ilde 142 yapı yangından etkilendi. Bunlardan 11'i yıkık, 91'i ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır. Özellikle İzmir ilimizde konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir" dedi.





İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının orman yangınlarından etkilendiğini vurgulayan Memiş, "Bunlardan 11'i yıkık, 91'i ağır hasarlı, 39'u ise az hasarlıdır.



Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda, yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır.



Bu mağduriyeti devlet olarak gidermeye gayret edeceğiz. Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde 4 bin 700 vatandaşımız valilerimizin koordinesinde güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir" dedi.



MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya, Muğla Ula ve Yatağan'daki yangınlar ile Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü kaydetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN