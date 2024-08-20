İstanbul Kadıköy’de kan donduran müzisyen vahşeti! 2 kişi elleri, ayakları ve ağzını bağlanıp...

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini saptadı. 40 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ersanlı'nın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından İzmir'de toprağa verildi.

"2 ŞÜPHELİ İÇERİ GİRDİ BİR DAHA ÇIKMADI''

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.