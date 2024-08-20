İstanbul Kadıköy’de kan donduran müzisyen vahşeti! 2 kişi elleri, ayakları ve ağzını bağlanıp...

İstanbul Kadıköy'de 40 yaşında makine mühendisi ve amatör müzisyenlik ile uğraşan Çınar Ersanlı, evinde ölü bulundu. Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş halde görüldü.
İstanbul Kadıköy'de 40 yaşında makine mühendisi ve amatör müzisyenlik ile uğraşan Çınar Ersanlı, evinde ölü bulundu. Ersanlı, elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş halde görüldü.
İstanbul, kan donduran bir cinayete daha sahne oldu. Korkunç olay, Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Mahallesi Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binanın ikinci katında yaşandı.
ELLERİ, YAKALARI VE AĞZI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNDU
18 Ağustos Pazar günü 13.00 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre, makine mühendisi ve müzisyen Çınar Ersanlı'ya 17 Ağustos Cumartesi gününden beri ulaşılamadı. Bunun üzerine Çınarlı'dan haber alamayan yakınları dairesinin kapısını çaldı.
Kapının açılmaması üzerine çilingir çağırarak içeri giren yakınları Ersanlı'yı salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yatar pozisyonda buldu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini saptadı. 40 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ersanlı'nın cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından İzmir'de toprağa verildi.
"2 ŞÜPHELİ İÇERİ GİRDİ BİR DAHA ÇIKMADI''
Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.