1 yaşındayken hayatını kaybeden Duru bebek 4 hastada yaşayacak

Konya'da 1 yaşındaki Duru bebeğin yaklaşık 30 gündür tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ailesinin onayıyla alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği, organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.

Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "Bugün hastanemizde 1 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğumuzun organ nakli gerçekleşti ve organlar Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Bugünkü vaka 1 yaşında bir hastamızdı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını aile bağışladı. Daha sonra 4 organımız kalp, karaciğer ve 2 böbrek Ankara'daki ve Antalya'daki nakil merkezlerine nakledildi. Şu an organlar orada bekleyen kişilere umut oldu" dedi.

AİLELER ONAYLARSA

Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "Ailelerinin organ naklini onaylamaları durumunda bu kişiden çıkarılan organlar yaklaşık aynı yaşta olan ve organ bekleyen hastalara nakil edilebiliyor" diye konuştu.



NAKİL KURALLARI NELER?

18 yaş altındaki çocuklar canlı verici olarak organ bağışında bulunamazlar. Beyin ölümü tanısı konulduktan sonra yetişkin hastalarda olduğu gibi aile bireylerinden 2 kişinin onayı ile organ donörü vasfını kazanır. Yenidoğan sürecini tamamlamış, 3 aylıktan büyük çocuklar organların gelişimi tamamlandığı için daha ideal donör olarak değerlendirilir. Hatta küçük çocuk (0-5 yaş) organları beden yapısına uygun boyuttaki alıcılara teklif edilir.