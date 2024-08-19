Trabzon'da "engelsiz taksi" ile ulaşım hizmeti!

Trabzon'da "Engelsiz Taksi" engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Taksi'ye ALO 153'ten talep oluşturan engelli vatandaşlar, Trabzon sınırları dahilinde kamu kurumlarına, hastanelere, havalimanı ve terminale ulaşım sağlayabiliyor. Nisan'dan itibaren 183 engelli vatandaşın yararlandığı Engelsiz Taksi ayrıca Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 58 öğrenciye de servis hizmeti veriyor. Açıköğretim sınavına girecek yürüme engelli Erol Balçın da bu hizmetten yararlandı. Evine bırakılan Balçın, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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