Son dakika haberleri... 'Suç gelirlerinin aklanması' suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında tahliye kararı verildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmıştı. Kasım ayından itibaren cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİNDEKİ EN ÖNEMLİ DETAY: 909 SAYFALIK MASAK RAPORU

Polat'ın tahliyesiyle ilgili davanın seyrini değiştiren en önemli neden ise MASAK'ın hazırladığı 909 sayfalık rapor oldu.

Buna göre raporda, Dilan Polat'a ait hesap hareketleri tek tek incelendi ve raporda; örgüt, kara para, yasa dışı bahisle diğer fenomenlere para transferinin olmadığı yer aldı.

Yine raporda yer alan detaylara göre Dilan Polat hakkında soruşturmaya konu şirketlerde ortaklığının dışında bir yetkisinin olmadığı, bütün yetki ve karar alma işlemlerinin Engin Polat ve Sezgin Polat'ta olduğu aktarıldı.