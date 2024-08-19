SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K.(30) ise hayatını kaybetti. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 06:22 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 11:05
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, Pazar akşamı saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı



EL YAPIMI SUSTURUCU KULLANDILAR
El yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca kullanılan saldırıda otomobildeki Filistinli olduğu öğrenilen kişi ve koruması yaralanırken, şoför koltuğunda oturan Filistinli ise olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan ve susturuculu silah tespit etti.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ İŞ ADAMI ÖLDÜ YAN KOLTUKTAKİ AĞIR YARALI
Olayda hayatını kaybeden kişinin şoför koltuğunda oturan Anas E.K. olduğu öğrenilirken aracın ön koltuğunda oturduğu sırada saldırı gerçekleşince camdan atlayıp çevredeki bir çiğ köfteci dükkânına kaçan kişinin Fadı M. olduğu öğrenildi.

Fadı M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İkilinin yanında 3 gün önce işe başlayan emekli asker E.K'nin ise bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ
Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi, ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kâğıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüşmüşlerdi.

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI

15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU
Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Sabah'ta yer alan habere göre, polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır."

KATİL FİRARİ
"Saldırıda A. K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor
Mesai saatleri yeniden ayarlanıyor: Hazırlıklar başladı! Çalışma hayatına ilişkin hangi adımlar atılacak?
Vergide yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detayları anlattı!
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Ligi Rafa kaldırır Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi
Kamala Harris’in ‘taç giyme törenine’ Filistin eylemi damgası! Göstericiler kamp kurdu: Soykırıma oy yok
Spor yazarları Göztepe-Fenerbahçe maçında Ali Koç’un içinde olduğu olayları değerlendirdi: Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı!
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde hala arzda büyük çıkış! 50 milyar sınırı aşıldı | Borsa İstanbul BIST 100’de son durum ne?
Fenerbahçe’den orta saha bombası! Premier Lig’in yıldızı geliyor
Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
Ölüme davetiye! Aydın Didim’de 2 bin 500 kişi tabut evde yaşıyor! CHP’li belediye çökmek üzere olan Sahil Sitesi’ne kentsel dönüşüm başlatmıyor
Arda Turan’dan yıllar sonra gelen güç zehirlenmesi itirafı: Hepsinin bedelini de ödedim
ÖZEL | Giovanni van Bronckhorst’tan Jose Mourinho’nun Süper Lig sözlerine yanıt
Kadın işçi alana ayda 17 bin TL
SON DAKİKA