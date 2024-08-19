İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında maskeli suikast! Filistinli iş insanı hayatını kaybetti: Firari katil aranıyor

Fadı M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İkilinin yanında 3 gün önce işe başlayan emekli asker E.K'nin ise bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇTA BEKLERKEN MASKELİ SALDIRGAN GELDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul polisi, ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kâğıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüşmüşlerdi.

CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI 15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde 3 kişi beklediği sırada yanlarına gelen yüzü maskeli bir şahsın peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Sabah'ta yer alan habere göre, polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.