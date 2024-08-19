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Duru Pakarda’nın acı ölümü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: "Öldürmek istemedim. Silah birden ateş aldı"

Duru Pakarda, okul bahçesinde arkadaşı K.C.A.’nın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Gözyaşları ile toprağa verildi. Tutuklanan katil zanlısı, “Öldürmek istemedim. Silah birden ateş aldı” diye kendini savundu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Duru Pakarda’nın acı ölümü! Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Öldürmek istemedim. Silah birden ateş aldı

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Edirne'de Gaziosmanpaşa Ortaokulu bahçesinde arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada K.C.A.'nın silahından çıkan mermiyle hayatını kaybeden Duru Pakarda (15), dün Hasan Sezayi Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. K.C.A.'nın mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı.

KAZA SAVUNMASI
K.C.A.'nın ifadesinde, "Öldürmek istemedim. Silah belimdeydi. Husumetlilerim var, bu yüzden silah taşıyorum. Silahımda tek kurşun vardı. Birden ateş alıp patladı. Nasıl olduğunu anlamadım. Olay kazara oldu" dediği öğrenildi. K.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alican ZERAY

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