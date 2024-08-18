SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Patates kızartmasına 1 kaşık eklemek yeterli! 30 yıllık ev hanımları bile yeni öğreniyor

30 yıllık ev hanımları bile bu sırrı yeni keşfediyor! Patates kızartmasına ekleyeceğiniz 1 kaşık bu malzeme, hem lezzetini hem de çıtırlığını ikiye katlıyor. Bu yöntem, mutfakta harikalar yaratmak isteyenler için adeta bir altın kural haline geldi. Artık patates kızartmalarınız, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:50 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 16:50
Patates kızartmasına 1 kaşık eklemek yeterli! 30 yıllık ev hanımları bile yeni öğreniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

30 yılı aşkın süredir mutfakta deneyim kazanan ev hanımları bile bu yeni yöntemi henüz keşfediyor. Patates kızartmasına sadece bir kaşık ekleyerek hem daha çıtır hem de daha lezzetli sonuçlar almanız mümkün.

2021 yılında America's Test Kitchen tarafından yapılan bir araştırmada, sirke kullanımının patates kızartmasının çıtırlığını artırdığı ortaya çıktı.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI İÇİN SİRKE TÜYOSU!

Patates kızartması, birçok kişinin favori atıştırmalıklarından biri olmasına rağmen, çıtır çıtır bir sonuç elde etmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak, ev hanımlarının sıkça kullandığı basit bir yöntem sayesinde, patateslerinizi mükemmel şekilde kızartmanız mümkün. İşte, patates kızartması yaparken yağa ekleyeceğiniz birkaç damla sirkenin sırrı!

SİRKENİN GÜCÜ

Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını sağlayan sır, yağa eklenen sirkede saklı. Birçok ev hanımı, bu basit yöntemi kullanarak patateslerini daha çıtır ve lezzetli hale getiriyor. İşin sırrı, patatesleri kızartmadan önce ya da kızartma esnasında yağa birkaç kaşık sirke eklemek. Sirke, patateslerin dışının daha sert ve içinin ise yumuşak olmasını sağlayarak mükemmel bir denge oluşturuyor.

MALZEMELER

4 adet büyük boy patates

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Patatesleri Hazırlayın: Patatesleri soyun ve uzunlamasına ince dilimler halinde kesin. Bol suyla yıkadıktan sonra suyunu iyice süzdürün.

Karışımı Hazırlayın: Bir kase içinde patatesleri, sıvı yağ, sirke, tuz ve karabiberle iyice harmanlayın.

Kızartın: Kızartma tavasını orta ateşte ısıtın ve patatesleri ekleyin. Ara sıra karıştırarak, her iki tarafını da altın rengi olana kadar kızartın.

Dinlendirin: Kızaran patatesleri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alın ve fazla yağını emmesi için birkaç dakika bekletin.

Servis Edin: Sıcak olarak servis edin ve afiyetle tüketin.

PÜF NOKTALARI

Patatesleri çok ince kesmeyin, aksi halde kızartma sırasında dağılabilirler.

Patatesleri sirkeli suya batırmaktan kaçının, bu yöntem çıtırlığı azaltabilir.

Patatesleri sık sık karıştırarak eşit şekilde kızarmalarını sağlayın.

Su şişesinin kapaklarındaki renklerin şifreleri! Mavi, beyaz ve kırmızının anlamları ortaya çıktıSu şişesinin kapaklarındaki renklerin şifreleri! Mavi, beyaz ve kırmızının anlamları ortaya çıktı
Su şişesinin kapaklarındaki renklerin şifreleri! Mavi, beyaz ve kırmızının anlamları ortaya çıktı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Yeni Çernobil’e geri sayım! ABD’den kritik Ukrayna uyarısı: İngiltere’ye kadar uzanacak
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Tansiyon yeniden yükseldi! Blinken 9. kez Orta Doğu’da
Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız
Maymun Çiçeği alarmı sonrasında herkes bunu araştırıyor! Çiçek aşısı nedir? Çiçek aşısı Türkiye’de yapılıyor mu? İşte çiçek aşısı ve Osmanlı...
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandır! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti
ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor
Fatura Jose Mourinho’ya kesildi: Bağıra bağıra geldi!
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
SON DAKİKA