Patates kızartmasına 1 kaşık eklemek yeterli! 30 yıllık ev hanımları bile yeni öğreniyor

SİRKENİN GÜCÜ

Patates kızartmasının çıtır çıtır olmasını sağlayan sır, yağa eklenen sirkede saklı. Birçok ev hanımı, bu basit yöntemi kullanarak patateslerini daha çıtır ve lezzetli hale getiriyor. İşin sırrı, patatesleri kızartmadan önce ya da kızartma esnasında yağa birkaç kaşık sirke eklemek. Sirke, patateslerin dışının daha sert ve içinin ise yumuşak olmasını sağlayarak mükemmel bir denge oluşturuyor.