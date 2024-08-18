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Okula gönderilmemişti yıllar sonra üniversiteyi kazandı! Helal olsun Zeynep!

Geçimini terzilikle sürdüren Zeynep Karadeniz, kızının kendisinden habersiz YKS başvurusu yaptığı üniversite sınavına girdi. Dicle Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü’nü kazanmayı bildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Okula gönderilmemişti yıllar sonra üniversiteyi kazandı! Helal olsun Zeynep!

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Diyarbakır'da 4 çocuk annesi terzi Zeynep Karadeniz (50), ilkokuldan mezun olduktan sonra ortaokula gönderilmedi. Evlendikten sonra çocuklarının da desteğiyle ortaokulu ve liseyi açık öğretimde okuyarak mezun oldu. Kızının kendisinden habersiz başvurusunu yaptığı YKS sınavına girdi. 247 puan aldı. Karadeniz, Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler ve Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi bölümünü kazandı. Yakın zamanda kaydını yaptıracak olan Karadeniz, yarım kalan üniversite hayalini geç de olsa tamamlayacağını söyledi. Üniversite mezunu 2 kızı olduğunu ve 2 oğlunun liseyi okuduğunu belirten Zeynep Karadeniz, "2 yıl boyunca 'Neden okula gidemiyorum?' diye ağlamıştım. Ondan sonra açık öğretimden okula başvurdum. Mezun oldum. Hiç haberim yokken bir gün kızım beni aradı ve benim adıma üniversite sınavına başvurduğunu söyledi. Ben de sınava girdim. Bildiğim soruları yaptım. Umut etmiştim ve Allah umudumu boşa çıkarmadı" diye konuştu.

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