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İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon kabinindeki Filistinli A.K.(30) ise hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 06:22 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 06:30
İstanbul Kağıthane’de sokak ortasında suikast! Filistinli iş insanı maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı

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Olay, saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Susturucu silahın kullanıldığı saldırıda 34 FDN 313 plakalı otomobildeki, direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen A.K.(30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çevrede çok sayıda boş kovan bulunurken, saldırıda otomobilin şoför koltuğunda hayatını kaybeden A.K.'nin cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Öte yandan konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "18.08.2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane İlçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A. K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F. M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır.

Saldırıda A. K.'nın koruma görevlisi E. K.' de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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