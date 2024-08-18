Gümüşhane’de minibüs dereye yuvarlandı: 6 yaralı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 150 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çıkrıkdüzü yaylasından Kürtün ilçe merkezi istikametine dönen Enver Üstün (62) yönetimindeki 34 LDE 887 plakalı minibüs rampadan inerken Yeşilköy köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 150 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metre mesafeden dere yatağına yuvarlanan ve burada bir ağaca çarparak duran minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.