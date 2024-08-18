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Ankara'da ahıra kadın eli değdi: Restorana çevirdi

Ankara Elmadağ'da konserve ürünleri üretip satarak geçimini sağlayan Hatice Kaplan, ailesinin büyükbaş hayvanlar yetiştirdiği ahırı restorana çevirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Ankara’da ahıra kadın eli değdi: Restorana çevirdi

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Ankara Elmadağ'da konserve ürünleri üretip satarak geçimini sağlayan Hatice Kaplan, ailesinin uzun yıllar büyükbaş yetiştirdiği ahırı, 2 yıl önce annesinden devraldı. Kaplan, hayvanları sattıktan sonra bir tarafı da depo olarak kullandı. Daha sonra ahırı temizleyip tadilat ettikten sonra yöresel restorana çevirdi. Hatice Kaplan, restoranın içini çeşitli yöresel ürünler ve tarım eşyalarıyla süsledi. Ziyaretçilerin beğenisini topladı. Kaplan, eski köy evi atmosferini tekrar yaşatmak istediğini söyledi.

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