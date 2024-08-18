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19-25 Ağustos burç yorumu: Başak döneminde başınıza gelecekler! Tarot kartları ile birlikte haftalık tahmin yayımlandı

Astroloji ve tarot meraklıları için bu hafta önemli gelişmeler ve fırsatlar sunuyor. 18 Ağustos 2024 haftasında, burcunuza özel tarot kartları size yol gösteriyor. Başak sezonunun başlamasıyla birlikte, hayatınızda düzen ve disiplin ön plana çıkarken, tarot kartları hangi alanlara odaklanmanız gerektiğini işaret ediyor. İşte bu haftanın burç yorumları ve tarot rehberi...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 18:40 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 18:40
19-25 Ağustos burç yorumu: Başak döneminde başınıza gelecekler! Tarot kartları ile birlikte haftalık tahmin yayımlandı

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Kerry King, Tarot ve yıldız falı bilgeliği ile haftalık burç yorumlarını hazırladı. 25 yılı aşkın falcılık deneyimi ile Kerry King, dünya çapında birçok kişiye ilham verici öngörüler sunuyor. İşte uzman ismin haftalık burç yorumları...

♈️ Aries (Koç) – 21 Mart - 20 Nisan

Tarot Kartı: 🏦 On Değnek

💡 Bu hafta, uzun vadeli zenginliğinizi ve güvenliğinizi korumak için atmanız gereken finansal adımı düşünün. Borçlar, tasarruflar, emeklilik veya birikim planları gibi konularda araştırmalar yapın ve adım atmak için bir tarih belirleyin. On Değnek kartı, uzun vadede servetinizi büyütmenin yollarını ve fırsatlarını size sunacak.

♉️ Taurus (Boğa) – 21 Nisan - 21 Mayıs

Tarot Kartı: 🛤️ İki Değnek

🏁 Bu hafta, önceliklerinizi belirleyip, ulaşılabilir ve mantıklı bir sağlık veya servet hedefi seçin. Dikkatinizi dağıtan her şeyi göz ardı ederek bu hedefe odaklanın. Hedefinize büyük bir adım atın ve tam konsantrasyonla başlamaya çalışın. Bu, moralinizi yükseltecek ve sonuçların nasıl gelişeceğini belirleyecek.

♊️ Gemini (İkizler) – 22 Mayıs - 21 Haziran

Tarot Kartı: 🏋️ Şövalye Değnek

⚙️ Bu hafta hangi alanın en çok çalışma gerektirdiğini kendinize sorun: eviniz, işiniz, finansınız veya sağlık ve refahınız? En çok çaba ve kararlılık gerektiren yere odaklanın. Şu anki fedakarlıklarınız gelecekte size fayda sağlayacak, bu yüzden yorulmuş veya bıkmış hissettiğinizde bunu hatırlayın. Bu haftayı en iyi şekilde değerlendirin.

♋️ Cancer (Yengeç) – 22 Haziran - 23 Temmuz

Tarot Kartı: 🤝 Altı Değnek

🌟 Bu hafta yardımsever ve cömert tarafınızı ön plana çıkarın ve çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım edin. Altı Değnek kartı, sahip olduğunuz şeyi paylaşmanızı, görünür olmanızı ve zor zamanlar geçiren sevdiklerinize destek olmanızı öneriyor. Bu, gelecekte büyük kazançlar sağlayacak ve sizi iyi hissettirecek.

♌️ Leo (Aslan) – 24 Temmuz - 23 Ağustos

Tarot Kartı: 🏆 Altı Değnek

🏅 Bu hafta 2024 yılına geri dönüp sizin için neyin iyi çalıştığını, nerede başarı elde ettiğinizi düşünün. Kazançlarınızın üzerine inşa edin ve onları bir sonraki seviyeye taşıyın. Bu hafta stratejiniz başarılı olacak ve kolayca ilerlemenizi sağlayacak.

♍️ Virgo (Başak) – 24 Ağustos - 23 Eylül

Tarot Kartı: ❤️ Aşıklar

🤔 Başak sezonunun gelişi sizi iyi hissettirebilir ve belki biraz duygusal hale getirebilir. Geçtiğimiz yıl doğum gününüzden bu yana ne kadar çok şey değiştiğine dair bir hafta düşünme zamanı. Bu hafta, karışık ve rahatsız edici durumlar hakkında yeni bir bakış açısı kazanın.

♎️ Libra (Terazi) – 24 Eylül - 23 Ekim

Tarot Kartı: ⚖️ Denge

🔄 Bu hafta kendinizi huzurlu, sakin ve dengeli hissetmeniz için organizasyon ve düzen çok önemli. Bu hafta aktivitelerinizi düzenleyin ve işlerinizi sorunsuz hale getirin. Bir yapılacaklar listesi oluşturun ve bunu takip edin.

♏️ Scorpio (Akrep) – 24 Ekim - 22 Kasım

Tarot Kartı: 🚗 Araba

✈️ Bu hafta yeni bir araç, önemli bir yolculuk, tatil veya taşınma planları yapıyor olabilirsiniz. Mevcut pozisyonunuzu gözden geçirin ve yeni fırsatlara nasıl erişebileceğinizi düşünün.

♐️ Sagittarius (Yay) – 23 Kasım - 21 Aralık

Tarot Kartı: 🎯 Sekiz Değnek

🎇 Bu hafta dikkat çekici olun ve etkileyici olun. Fırsatları yakalayabilmek için doğru yerlerde olun ve aktif bir rol oynayın. Bu, şansınızı artıracak ve istediğiniz şeyleri elde etmenizi sağlayacaktır.

♑️ Capricorn (Oğlak) – 22 Aralık - 21 Ocak

Tarot Kartı: 🌍 Kraliçe Değnek

🗺️ Bu hafta seyahat ve macera planları yapabilirsiniz. Gelecekteki harika bir yolculuk veya macera için hazırlıklara başlayın. Bu hayalleri gerçekleştirmek için hedefler belirleyin.

♒️ Aquarius (Kova) – 22 Ocak - 19 Şubat

Tarot Kartı: 🛠️ Beş Değnek

🛡️ Bu hafta evinizi düzene sokabilir ve baskı yaratan, stres veya gerginlik oluşturan alanlara odaklanabilirsiniz. Sorunların kök nedenlerini bulun ve bunları çözmek için çaba gösterin. Akıllı ve pratik olun.

♓️ Pisces (Balık) – 20 Şubat - 20 Mart

Tarot Kartı: 🍀 Dört Kupa

💭 Bu hafta, eksiklik veya kayıp hissinizi inceleyin. Bir şeyleri kaçırmış gibi hissettiyseniz, bu hislerin aslında gerçekçi olmadığını fark edin. Zaten sahip olduğunuz şeyleri fark edin ve onlara odaklanarak, bu hafta kendinizi mutlu edin.

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