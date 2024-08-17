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Yürek 'Dağlı'yıcı

Furkan Dağlı’nın çarpıp kaçtığı Dila Kıraslı, başına gelenleri anlattı: Yol bomboştu. Hızla gelip bana çarptı! Kaburgamda ve ciğerlerimde hasar var. Ona en ağır cezayı vermelerini istiyorum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Yürek ’Dağlı’yıcı

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İstanbul Beşiktaş'ta Furkan Dağlı, hız yapıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks cipi, park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarparak devrildi. Aracın çarptığı talihsiz kadın ağır yaralandı. Dağlı, ise olay yerinden hızlıca kaçtı. Polis tarafından yakalanan Dağlı, "Uyuşturucu kullanmadım" dedi. İfadesinin ardından tutuklandı. Tedaviye alınan Dila Kıraslı ise başına gelenleri şöyle anlatı: Yolda yürürken önce bir fren sesi duydum. Kendimi hemen kenara attım ama bir anda yere düştüm. Çok hızlı geldi çarptı. Yol bomboştu. Kaburgamda ve ciğerlerimde önemli hasar var. Ceza almasını istiyorum. Yunus Emre KAVAK

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