SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ve marketler için duyuru yapıldı! Gidenler artık son kez görecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma amacıyla Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeler özellikle limonlu soslar gibi yaygın tüketim ürünlerinin bileşenlerine odaklanarak gıda güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor. Bu değişiklikler 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek ve gıda ürünlerinin güvenliğini daha da artıracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:29 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:29
Ve marketler için duyuru yapıldı! Gidenler artık son kez görecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yaptığı kapsamlı değişikliklerle gıda güvenliğinde yeni bir döneme adım atıyor. 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeler, özellikle limonlu soslar gibi yaygın tüketilen ürünlerin içeriklerini daha sıkı bir denetime tabi tutacak.

KARAR VERİLDİ

Yapılan değişikliklerle birlikte, gıda ürünlerinde kullanılan bileşenlerin denetimi artırılacak.

Yeni yönetmelik, uluslararası ve ulusal çalışmalarla desteklenen analiz metotları ve karar limitlerini zorunlu kılarak,yasal olmayan katkı maddelerinin kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Böylece tüketiciler, piyasada daha sağlıklı ve güvenilir ürünler bulabilecek.

Özellikle limon aromalı ürünlerde gerçek meyve suyu kullanımını teşvik eden bu düzenlemeler, yanıltıcı ve sağlıksız ürünlerin piyasadan kaldırılmasını hedefliyor. Tüketicilerin gerçek gıda ürünlerini tüketmeleri teşvik edilerek, sağlıklı beslenme konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

31 ARALIK'TAN İTİBAREN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan bu yeni yönetmelik, ilgili düzenlemelerin 31 Aralık itibarıyla etkin bir şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Bakanlık, gıda güvenliği ve tüketici sağlığını koruma yönündeki çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, gerekli görülen diğer düzenlemelerin de zamanla hayata geçirileceğini ifade etti.

LİMON SOSUNUN POTANSİYEL ZARARLARI

Limon sosu, mide rahatsızlıklarına yol açabilir ve asidik özellikleri nedeniyle diş minesine zarar verebilir. Yapay katkı maddeleri içeren limon sosları, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına neden olabilir ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, doğal limon kullanımını teşvik eden yeni düzenlemeler, tüketiciler için büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yangın istismarcıları yine sahnede! Amaç Türkiye’yi aciz göstermek... Sistematik dezenformasyon kirli provokasyon
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu, Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Gözaltılar, tahliyeler, anız ve piknik faciası
Marmara depremi için kapsamlı hazırlık: AFAD, 11 ilde risk haritaları ve hasar görebilirlik analizleri oluşturuyor
İsrail duyurdu: Derhal boşaltın! Yeni saldırı geliyor! Ateşkes masası haftaya yeniden kurulacak! İran’ın saldırı planı beklemede
Fenerbahçe’ye İtalyan yıldız! Yeni Arda Güler olacak
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Biz den üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor...
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetti! Vasiyeti ortaya çıktı... İşte cenaze programı
Konut fiyatları düşüşe geçti: İstanbul ve İzmir’de gerileme var! Uzmanlardan değerlendirme: Ev almak için en iyi zaman
Galatasaray’a süper 10 numara! Transferi Muslera bitirecek
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Polatgiller davasında yeni detaylar! Gizli tanık olayın seyrini değiştirdi! Paranın bulunduğu yeri itiraf etti
Genç mühendisler anlattı: Gabar’da artık terör değil petrol soruluyor
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
Jose Mourinho’dan sürpriz 11 kararı! Göztepe Fenerbahçe maçında o isim yedek
İzmir’deki yangının boyutu NASA haritasında: Kırmızıya boyandı
SON DAKİKA