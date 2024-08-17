Su şişesinin kapaklarındaki renklerin şifreleri! Mavi, beyaz ve kırmızının anlamları ortaya çıktı

Bu renk kodlaması, su seçimlerimizde bilinçli kararlar vermemizi sağlar. Su alırken kapak renklerine dikkat etmek, suyun içerik ve işleniş özelliklerini anlamamıza yardımcı olur. Sağlıklı bir yaşam için doğru su tercihi yapmak, bu basit fakat etkili yöntemle mümkündür.