Su şişesinin kapaklarındaki renklerin şifreleri! Mavi, beyaz ve kırmızının anlamları ortaya çıktı

Beyaz Kapak
Beyaz kapaklı su şişeleri, suyun yüksek teknoloji filtre sistemleri tarafından arıtıldığını ve her türlü kirleticiden arındırıldığını gösterir. Bu sular, özellikle şehir yaşamında temiz suya erişim zorlukları yaşayanlar için ideal bir tercihtir. Beyaz kapak, suyun saflığını ve içme kalitesini garantiler.
Kırmızı Kapak
Kırmızı kapaklı şişeler, içerisinde karbondioksit gazı bulunan gazlı suları işaret eder. Gazlı sular, yemeklerle birlikte tüketildiğinde sindirimi kolaylaştırır ve serinletici bir etki yaratır. Ayrıca, sosyal ortamlarda ve özel yemeklerde tercih edilen bir içecek olarak popülerliğini korur.